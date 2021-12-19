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كأس العرب: لاعب سعودي حجب علم إسرائيل عن قميصه

تاريخ النشر: 19/12/2021 - 15:38

كأس العرب: لاعب سعودي حجب علم إسرائيل عن قميصه
النجم نواف التمياط خلال المباراة (تويتر)
عرب ٤٨

أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم، الأحد، أن نجم كرة القدم السعودي السابق، نواف التمياط، قام بحجب علم إسرائيل عن قميصه خلال مباراة استعراضية في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.

وجمعت المباراة بين فريقي أساطير العرب وأساطير العالم على استاد "الثمامة" قبل المباراة النهائية لكأس العرب.

ووفقا للصحيفة، فإن التمياط الذي لعب رفقة "أساطير العرب" شوهد بعلم إسرائيلي مطموس على قميصه.

وحملت القمصان الخاصة بالمباراة الودية أعلام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي كرة القدم "فيفا" وعددها 211 دولة، بما في ذلك إسرائيل، بحسب المصدر ذاته.

ولم يصدر تعليق فوري من اللاعب السعودي أو "فيفا" حول الواقعة.

وتأتي تلك الواقعة، بعد انسحاب 3 لاعبين جزائريين من المباراة ذاتها، احتجاجا على تواجد المدرب الإسرائيلي أفراهام غرانت (60 عاما) في صفوف الفريق المنافس.

وتغيب النجوم الجزائريون الثلاثة رابح ماجر ورفيق حليش ورفيق صايفي عن اللعب في صفوف فريق "أساطير العرب" بعد إدراج أسمائهم.

ودرب غرانت سابقا عملاق كرة القدم الإنجليزي تشيلسي، كما درب المنتخب الإسرائيلي من 2002 إلى 2006، وفق ذات المصدر.

ورفض اللاعبون الثلاثة الكشف عن سبب تغيبهم عن المباراة، فيما لم يتعرض لها "فيفا" لدى تغطيته للمواجهة الاستعراضية، بحسب إذاعة "مونت كارلو" الدولية.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين الجزائر وإسرائيل، ولطالما كانت الدولة العربية داعمة للقضية الفلسطينية.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز "أساطير العرب" على الفريق المنافس بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 5-5.

وفاز المنتخب الجزائري على نظيره التونسي مساء أمس، السبت، في نهائي بطولة كأس العرب في قطر بهدفين مقابل لا شيء ليتوج بذلك باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

بودكاست عرب 48

#نواف التمياط
#كأس العرب
#مونديال العرب
#إسرائيل
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