ماذا قال كلوب عن التجديد لصلاح؟

تطرق مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إلى مفاوضات تجديد عقد نجم الفريق، المصري محمد صلاح.

ومن المقرر أن ينتهي العقد بين الطرفين في صيف 2023، وذكرت عدة تقارير أن صلاح يطلب راتبا ضخما من أجل البقاء في "آنفيلد".

وذكر كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية "تجديد صلاح مع ليفربول؟ لا أشعر بالقلق بشأن وتيرة المحادثات. إننا نجري مفاوضات جيدة حقًا معه".

وأضاف المدرب الألماني "أريد أن يجدد محمد صلاح مع ليفربول، لكن متى؟ لا أهتم كثيرًا".

وربطت العديد من التقارير صلاح بالانتقال إلى برشلونة أو باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، متفوقًا على زميله البرتغالي ديوغو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، صاحبي الترتيب الثاني برصيد 9 أهداف.