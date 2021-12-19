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يوفنتوس يستهدف خطف هدف برشلونة

تاريخ النشر: 19/12/2021 - 09:31

يوفنتوس يستهدف خطف هدف برشلونة
النجم الفرنسي أنتوني مارسيال (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي يستهدف التعاقد مع أحد نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مهاجم "الشياطين الحمر"، أنتوني مارسيال، كان ضمن قائمة اهتمامات يوفنتوس هذا الموسم وهو يحظى باهتمام برشلونة الإسباني أيضا.

وأشارت إلى أن تصريحات وكيل مارسيال الأخيرة، دفعت يوفنتوس إلى ضرورة حسم الصفقة، لذا طلب اليوفي ضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وصرح فيليب لامبولي، وكيل مارسيال، مؤخرًا "أنتوني يرغب في مغادرة النادي في كانون الثاني/ يناير، إنه يحتاج فقط للعب، ولا يريد البقاء، لذا سأتحدث إلى النادي قريبًا".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ماسيميليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس، يضغط بقوة لضم مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي، لدعم حظوظ السيدة العجوز في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن يوفنتوس خسر جهود المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نهاية الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما قرر الانضمام إلى صفوف الشياطين الحمر.

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#يوفنتوس
#مانشستر يونايتد
#أنتوني مارسيال
#برشلونة

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