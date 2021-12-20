إصابة نادال بفيروس كورونا

ذكرت تقارير صحفية أنه جرى تشخيص إصابة لاعب التنس، الإسباني رافاييل نادال، بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال نادال عبر حسابه في "تويتر": "أهلًا بكم. أردت إعلان أن عند عودتي إلى الوطن بعد المشاركة في بطولة أبو ظبي، أثبتت الاختبارات إصابتي بفيروس كورونا عقب الوصول إلى إسبانيا".

وقالت صحيفة "ماركا" إن نادال خامس لاعب تنس إسباني من النخبة، يأتي اختباره إيجابيًا لفيروس كورونا، بعد فرناندو فيرداسكو وكارلوس ألكاراز وأليخاندرو دافيدوفيتش وروبرتو كارباليس.

وأضافت أن إصابة نادال تمثل نكسة خطيرة، وتهدد سفره إلى ملبورن في 29 كانون الأول/ ديسمبر للمشاركة في بطولة أستراليا التي ستبدأ يوم 4 كانون الثاني/ يناير.

وذكرت أن البروتوكولات الطبية، تجبر نادال على البقاء في العزل الصحي لمدة أسبوع، ثم الحصول على اختبار سلبي لمغادرة العزل.