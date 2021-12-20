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جائزة جديدة من نصيب صلاح بالبريمييرليغ

تاريخ النشر: 20/12/2021 - 17:05

جائزة جديدة من نصيب صلاح بالبريمييرليغ
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

توّج نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز بتصويت الجماهير.

وتقدم هذه الجائزة من صحيفة "ميرور" التي كشفت عن مشاركة 140 ألف مشجع في التصويت.

يذكر أن محمد صلاح من حصد الجائزة أيضًا في العام الماضي.

وسجل صلاح 22 هدفًا خلال 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وكانت مواجهة توتنهام بالأمس الثانية فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم التي لم يسجل أو يصنع خلالها النجم المصري أي هدف.

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، متفوقًا على زميله البرتغالي ديوغو جوتا صاحب الترتيب الثاني برصيد 10 أهداف.

يشار إلى أن ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريمييرليغ برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

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#ليفربول
#محمد صلاح
#الدوري الإنجليزي

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