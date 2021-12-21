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مدرب مانشستر سيتي يحذر لاعبيه!

تاريخ النشر: 21/12/2021 - 17:08

مدرب مانشستر سيتي يحذر لاعبيه!
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

وجه مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، تحذيرا للاعبيه بخصوص سلوكهم خارج الملعب خلال فترة الكريسماس، وذلك بعد استبعاد الثنائي جاك غريليش وفيل فودين من المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد عقب انتشار صور لهما خلال تواجدهما في ملهى ليلي.

ونشرت صحيفة "تيلغراف" البريطانية صورة للثنائي في الملهى الليلي عقب فوز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد بسباعية نظيفة، وأكدت الصحيفة غضب السيتي من الحالة التي وصل بها الثنائي إلى التدريبات، في الجلسة الاستشفائية في اليوم التالي.

وقال غوارديولا بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس": "في وقت أعياد الميلاد، أهتم كثيرًا بسلوك اللاعبين داخل وخارج الملعب".

وهدد "من لن يكون سلوكه جيدًا خارج الملعب، لن يشارك في المباريات".

وأضاف "علينا التركيز طوال الوقت، فمع عوامل التشتيت أثناء أعياد الميلاد، كل شيء من الوارد حدوثه".

وحقق مانشستر سيتي فوزًا عريضًا على مضيفه نيوكاسل يونايتد، بأربعة أهداف دون رد، الأحد الماضي، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وحمل هذا الفوز رقمًا قياسيًا جديدًا للسيتيزنز، تحت قيادة بيب غوارديولا في البريمييرليغ، حيث إن مانشستر سيتي حقق أكبر عدد انتصارات خلال عام ميلادي واحد في تاريخ البريمييرليغ.

وخاض السيتي 42 مباراة بالبريمييرليغ خلال 2021 حتى الآن، ونجح في تحقيق 34 انتصارًا، ويأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 33 انتصارا (1982)، وتشيلسي ثالثا برصيد 32 انتصارا (2005).

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#بيب غوارديولا
#مانشستر سيتي
#الكريسماس
#الدوري الإنجليزي

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