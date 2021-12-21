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مفاجأة حول حقيقة اهتمام برشلونة بضم كافاني

تاريخ النشر: 21/12/2021 - 09:20

مفاجأة حول حقيقة اهتمام برشلونة بضم كافاني
النجم الأوروغواياني إدينسون كافاني (أ ب)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى آخر المستجدات المتعلقة باهتمام فريق برشلونة الإسباني بالتعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إدينسون كافاني.

وأعلنت تقارير صحفية سابقة عن سعي برشلونة لضم كافاني في فترة الانتقالات الشتوية القادم، وذلك بعد اعتزال سيرجيو أغويرو والإصابات المتكررة لأنسو فاتي ومارتن برايثوايت.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المقربين من كافاني نفوا تمامًا تفاوض برشلونة لضمه، أو تقديم أي عروض رسمية حتى الآن.

وأكد ممثلو المهاجم الأوروغواياني، أن كل ما يتردد في وسائل الإعلام، ما هو إلا اجتهادات صحفية، لكن الواقع يقول إن برشلونة لم يتحدث مع اللاعب أو ناديه بشأن أي خطوة جديدة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة يعلم جيدًا رغبة اللاعب في الانضمام للنادي الكاتالوني، لكنهم في حاجة لمعرفة موقفه بشأن تخفيض راتبه السنوي أولًا.

جدير بالذكر أن عقد كافاني في "أولد ترافورد" ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكنه يسعى للرحيل في يناير، بعد قدوم كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد وصعوبة مشاركته أساسيًا.

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#مانشستر يونايتد
#إدينسون كافاني
#برشلونة

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