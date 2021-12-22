اهتمام ميلان بضم المغربي زياش يصطدم بعقبة!

ذكرت تقارير صحفية أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش، غير أنه لا يستطيع التحرك نحوه في هذه المرحلة.

ويريد ميلان تعزيز هجومه بجناح من العيار الثقيل، بسبب تراجع مستوى الإسباني إبراهيم دياز بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإنه على الرغم من اهتمام ميلان بزياش منذ الصيف الماضي، إلا أنه سيكون من الصعب للغاية ضمه في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأوضح أن ميلان لن يستطيع تحمل راتب زياش في الوقت الحالي، وبناءً عليه لن يحاول ضمه في الميركاتو الشتوي.

وأشار التقرير، إلى أن النجم المغربي يحظى باهتمام بوروسيا دورتموند وكذلك برشلونة.

ووضع تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، زياش كخطة بديلة، حال فشل ناديه في التعاقد مع الإسباني فيران توريس، جناح مانشستر سيتي.