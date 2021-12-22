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صلاح على رأس التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي

تاريخ النشر: 22/12/2021 - 17:34

صلاح على رأس التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

تواجد النجم المصري، محمد صلاح، ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، التي ضمت 5 لاعبين من كل من ليفربول ومانشستر سيتي بالإضافة إلى لاعب واحد من تشيلسي.

وأصدر التشكيلة المثالية، مرصد الدراسات الرياضية السويسري cies، الشريك التعليمي للفيفا، بعد مرور 18 جولة (انتهاء النصف الأول من الموسم).

وتجاوز لاعبو التشكيلة المثالية، المشاركة في 900 دقيقة هذا الموسم حتى الآن.

وجاءت التشكيلة المثالية للبريمييرليغ كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: جواو كونسيلو، روبن دياز، إيميريك لابورت وألكسندر أرنولد

خط الوسط: هندرسون، رودري وبيرناردو سيلفا

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوغو جوتا وساديو ماني.

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#تشيلسي
#التشكيلة المثالية

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