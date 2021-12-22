مدرب برشلونة: من العار أننا لم نحقق الفوز!

أبدى مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، عدم رضاه بعد التعادل أمام إشبيلية بهدف لكل منهما، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بالليغا.

وذكر تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لدي شعور مختلط حلو ومر، حيث كان علينا تحقيق الفوز في المباراة".

وأردف "يجب أن نكون أكثر هدوءا، وفي الشوط الأول كنا جيدين جدا وأظهرنا شخصيتنا، والفريق يتطور ونقوم بعمل جيد".

وأضاف "احتجنا الفوز من أجل التواجد في مركز مؤهل لدوري الأبطال، وفخورون بالفريق رغم التعادل، لكن لم يحالفنا الحظ، حيث ارتطمت كرة ديمبلي في القائم، ونافسنا فريقا عظيما".

وتابع "لعبنا من أجل الفوز، وأنا فخور وسعيد بالفريق والتزامهم، وديمبلي لعب كجناح على الخط لكن كان ينقصه التسجيل".

وأردف "من المخزي أن نخرج متعادلين. تهيأت لنا فرصة ذهبية للوصول لمركز مؤهل لدوري الأبطال، والنقطة لا تخدمنا. المشاعر جيدة لكن النتيجة لا، وسنحاول في العام الجديد".

وعن الحكام، علق "لن أقول أي شيء، ما الذي سأقوله؟ فالحكام وظيفتهم صعبة للغاية، ونحن نحاول بالفعل مساعدتهم".

واستكمل "من العار أننا لم نفز، أنا غير راض، وافتقدنا الصبر ومعرفة الوقت المناسب للهجوم".

وواصل: "لا أعتقد أننا نفتقر للتسجيل بل افتقرنا لفهم المباراة والنضج لمعرفة ما نحتاجه، واتخذنا قرارات خاطئة".

وأتم "إشبيلية فريق يتمتع بخبرة كبيرة، وكوندي دافع بقوة ضد الزلزولي، وصنعنا الفارق وكنا أفضل، لذلك أعتقد أننا نستحق المزيد".

وبهذا التعادل رفع إشبيلية رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا، بينما رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.