التعادل يفرض نفسه في مواجهة سان جيرمان ولوريان

تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه لوريان بهدفٍ لمثله، أمس الأربعاء، ضمن الجولة 19 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغ 1".

وتقدم لوريان أولا بهدف سجله لاعب الوسط توماس مونكوندوي عند الدقيقة 40، وانتظر سان جيرمان حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لتعديل النتيجة عبر هدف للأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وبهذا أنهى باريس سان جيرمان النصف الأول من مسابقة الدوري وفي رصيده 46 نقطة، احتل بها صدارة الترتيب، في حين يأتي لوريان بالمركز التاسع عشر بـ 16 نقطة.

وفي بقية نتائج الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب، تغلب ليل حامل اللقب على مضيفه بوردو بثلاثة أهداف لاثنين، وموناكو على رين بهدفين لواحد، ونيس على لانس بنفس النتيجة، وتعادل ليون مع ميتز بهدفٍ لمثله، ومارسيليا مع ريمس بالنتيجة ذاتها.