يوفنتوس يحدد شرطا للتعاقد مع أوباميانغ

حدد فريق يوفنتوس الإيطالي شرطا لقاء التعاقد مع نجم آرسنال الإنجليزي، بيير إيميريك أوباميانغ، لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأبدى اليوفي رغبته في ضم أوباميانغ فقط على سبيل الإعارة، ولكنه لا يملك الأموال الكافية لإبرام الصفقات، وذلك حسبما أفاد موقع "فوتبول إيطاليا".

ويمر أوباميانغ بفترة صعبة رفقة آرسنال بعد استبعاده من المباريات مؤخرًا وتجريده من شارة القيادة، والتدرب منفردًا بعيدًا عن الفريق الأول، علما بأن عقده ينتهي مع المدفعجية في حزيران/ يونيو 2023.

وسبق وأن تواجد أوباميانغ البالغ من العمر 32 عامًا، فترة في إيطاليا بالتواجد في أكاديمية شباب ميلان قبل الرحيل إلى سانت إتيان الفرنسي في كانون الثانى/ يناير عام 2012.

ومع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به يوفنتوس، لن يتقدم البيانكونيري بعرض لضم أوباميانغ، إلا في حال توفره على سبيل الإعارة.