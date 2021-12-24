  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس يحدد شرطا للتعاقد مع أوباميانغ

تاريخ النشر: 24/12/2021 - 09:24

يوفنتوس يحدد شرطا للتعاقد مع أوباميانغ
النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (أ ب)
عرب ٤٨

حدد فريق يوفنتوس الإيطالي شرطا لقاء التعاقد مع نجم آرسنال الإنجليزي، بيير إيميريك أوباميانغ، لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأبدى اليوفي رغبته في ضم أوباميانغ فقط على سبيل الإعارة، ولكنه لا يملك الأموال الكافية لإبرام الصفقات، وذلك حسبما أفاد موقع "فوتبول إيطاليا".

ويمر أوباميانغ بفترة صعبة رفقة آرسنال بعد استبعاده من المباريات مؤخرًا وتجريده من شارة القيادة، والتدرب منفردًا بعيدًا عن الفريق الأول، علما بأن عقده ينتهي مع المدفعجية في حزيران/ يونيو 2023.

وسبق وأن تواجد أوباميانغ البالغ من العمر 32 عامًا، فترة في إيطاليا بالتواجد في أكاديمية شباب ميلان قبل الرحيل إلى سانت إتيان الفرنسي في كانون الثانى/ يناير عام 2012.

ومع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به يوفنتوس، لن يتقدم البيانكونيري بعرض لضم أوباميانغ، إلا في حال توفره على سبيل الإعارة.

بودكاست عرب 48

#يوفنتوس
#بيير إيميريك أوباميانغ
#آرسنال

حوارات

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة سيفقد الزلزولي في 10 مباريات!
برشلونة سيفقد الزلزولي في 10 مباريات!

2021-12-24

ضوء أخضر لبيليه لمغادرة المشفى
ضوء أخضر لبيليه لمغادرة المشفى

2021-12-23

الدوري الإنجليزيّ: تأجيل مباراتين في الـ"بوكسينغ داي" بسبب كورونا
الدوري الإنجليزيّ: تأجيل مباراتين في الـ"بوكسينغ داي" بسبب كورونا

2021-12-23

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2021-12-23
برقة: 127 إصابة جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنين

برقة: 127 إصابة جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنين

2021-12-23
تقرير: تراجع كبير بكفاءات وحدات الاحتياط الإسرائيلية وجهوزيتها للحرب

تقرير: تراجع كبير بكفاءات وحدات الاحتياط الإسرائيلية وجهوزيتها للحرب

2021-12-23

"الإسلاميّة الجنوبيّة" في ثوب منصور عبّاس الإسرائيليّ

2021-12-23
ميزانية إضافية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بـ7 مليارات شيكل

ميزانية إضافية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بـ7 مليارات شيكل

2021-12-23