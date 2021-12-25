بايرن ميونخ يبدي اهتمامه بنجم من البريمييرليغ

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يحظى باهتمام ليفربول الإنجليزي.

ووفقا لشبكة "TNT Sports" فإن النادي البافاري يرغب في التعاقد مع البرازيلي رافينيا، جناح ليدز يونايتد الإنجليزي.

وأشارت إلى اشتعال الصراع على الدولي البرازيلي، الذي قد يغادر ليدز في كانون الثاني/ يناير المقبل مقابل 50 مليون يورو.

وأكد المصدر أن البايرن على مشارف التوصل لاتفاق مع صاحب الـ25 عاما، للانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي.

ومن المتوقع أن يحصل نادي أفاي البرازيلي على 3% من قيمة صفقة انتقال رافينيا لأي ناد مستقبلا، وذلك نظير رعايته قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية.

وجذب رافينيا الأنظار إليه هذا الموسم، بعدما سجل 8 أهداف في البريمييرليغ خلال 16 مباراة خاضها مع ليدز يونايتد.