ماذا قال ماني عن محمد صلاح؟

أشاد نجم ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، بزميله المصري محمد صلاح، مؤكدا أن "الريدز" محظوظ بوجوده معهم.

وذكر ماني في حوار لبرنامج "Soccer AM": "صلاح؟.. هل يمكنكم إخباري عن اسم لاعب أفضل منه الآن؟ هو كل أسبوع يظهر أهميته على أرض الملعب، ولا يمكن الاختلاف في ذلك. إنه أفضل لاعب".

وأضاف "صلاح يسجل دائمًا لنا، ونحن محظوظون بوجوده في فريقنا".

وبسؤاله عن الأسرع بينهما، علق بابتسامة "في المسافات القصيرة أنا أسرع، والمسافات الطويلة أنا أسرع أيضًا".

وأشار ماني، إلى أن الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق هو أسرع لاعب في صفوف ليفربول، لكنه اعترف أيضًا أن أداما تراوري مهاجم وولفرهامبتون كان أسرع منه.

يذكر أن ماني وصلاح، سيتركان ليفربول في الأسبوع الأول كانون الثاني/ يناير المقبل، للانضمام إلى منتخبي السنغال ومصر، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 9 كانون الثاني/ يناير في الكاميرون.