3 عمالقة يتصارعون للتعاقد مع هالاند

أفادت تقارير صحفية أن نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، لا زال محط اهتمام العديد من الفرق الأوروبية البارزة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرتبط هالاند بعقد مع دورتموند لغاية 2024، وهو يتضمن بندا يسمح له بالرحيل بداية العام القادم لقاء 75 مليون يورو.

وحسب ما نقلته صحيفة "بيلد"، فإن هناك 3 أندية كبرى مستعدة لدفع الشرط الجزائي مقابل الحصول على صاحب الـ21 عامًا، وهي ريال مدريد، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

يأتي ذلك بعدما استبعد بايرن ميونخ، على لسان رئيسه التنفيذي أوليفر كان، تحرك النادي نحو مهاجم أسود الفيستيفال مستقبلا.

وأكد كان أنه في ظل امتلاك الفريق البافاري المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فليس هناك حاجة لجلب هالاند، إلى ملعب أليانز أرينا.