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برشلونة يسعى للتعاقد مع لاعب مغربي

تاريخ النشر: 26/12/2021 - 16:42

برشلونة يسعى للتعاقد مع لاعب مغربي
من اليمين: اللاعب المغربي نصير مزراوي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني يسعى للظفر بخدمات لاعب أياكس أمستردام، المغربي نصير مزراوي، في فترة الانتقالات الصيفية القادم.

ويعتبر مزراوي من المرشحين بالانضمام إلى صفوف الفريق الكاتالوني، في ظل عدم اقتناع المدرب تشافي هيرنانديز بمستوى الأميركي سيرجينو دست.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لن يحاول ضم مزراوي في كانون الثاني/ يناير المقبل، وإنما سينتظر لنهاية الموسم لضمه مجانًا، علمًا بأن عقده مع أياكس ينتهي في صيف 2022.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة سيحاول استغلال علاقة رئيسه خوان لابورتا، بمينو رايولا وكيل اللاعب، من أجل التوصل لاتفاق على عقد الصفقة عقب نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن دست خرج تمامًا من حسابات تشافي، وسيسعى برشلونة لتسويقه والاستفادة ماليًا من بيعه خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة، أن برشلونة سيكون الأوفر حظًا لضم مزراوي نظرًا للعلاقة القوية التي تجمع بين لابورتا ورايولا، والتي قد يكون لها دور كبير في حسم صفقة النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند أيضًا.

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#برشلونة
#نصير مزراوي
#أياكس أمستردام

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