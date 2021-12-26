  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تطور جديد حول مستقبل محمد صلاح!

تاريخ النشر: 26/12/2021 - 09:28

تطور جديد حول مستقبل محمد صلاح!
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد بخصوص مستقبل النجم المصري، محمد صلاح، مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح في "آنفيلد" عقب نهاية الموسم القادم، علمًا أن هناك رغبة لدى "الريدز" من أجل الاحتفاظ بخدمات صلاح لفترة أطول.

ووفقا لشبكة "ESPN" العالمية، فإن ليفربول سيقدم راتبًا لمحمد صلاح، هو الأكبر في البريمييرليغ.

وأوضحت أن صلاح سيتقاضى راتبًا قدره 500 ألف إسترليني أسبوعيًا، وهو رقم لا يتقاضاه أي لاعب في البريمييرليغ.

وأشارت إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، لا يتقاضى هذا الرقم، ويحصل على 400 ألف إسترليني.

ويتصدر صلاح، قائمة هدافي البريمييرليغ حاليًا، برصيد 15 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن زميله ديوغو جوتا صاحب المركز الثاني.

وسبق أن أكد محمد صلاح، أنه لا يمانع تجديد عقده مع ليفربول، لكنه ترك المسألة تتوقف على النادي الإنجليزي.

بودكاست عرب 48

#محمد صلاح
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

حوارات

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ريال مدريد يرشح 5 لاعبين لتعزيز دفاعه
ريال مدريد يرشح 5 لاعبين لتعزيز دفاعه

2021-12-26

وفاة اللاعب سفيان لوكار في مباراة بالجزائر
وفاة اللاعب سفيان لوكار في مباراة بالجزائر

2021-12-25

خسارة قاسية لأبناء سخنين بعشرة لاعبين
خسارة قاسية لأبناء سخنين بعشرة لاعبين

2021-12-25

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2021-12-25
خشية من التصعيد: المستوى السياسيّ الإسرائيليّ يوعز بتعليق البناء في مستوطنة

خشية من التصعيد: المستوى السياسيّ الإسرائيليّ يوعز بتعليق البناء في مستوطنة "حوميش"

2021-12-25
تجدد المواجهات مع الاحتلال في برقة: إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة

تجدد المواجهات مع الاحتلال في برقة: إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة

2021-12-25

"مليونية 25 ديسمبر": 178 إصابة بصفوف المتظاهرين وعودة خدمات الإنترنت

2021-12-25
مصرع شاب بانقلاب دباب في منطقة وادي عارة

مصرع شاب بانقلاب دباب في منطقة وادي عارة

2021-12-25