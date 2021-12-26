تطور جديد حول مستقبل محمد صلاح!

كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد بخصوص مستقبل النجم المصري، محمد صلاح، مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح في "آنفيلد" عقب نهاية الموسم القادم، علمًا أن هناك رغبة لدى "الريدز" من أجل الاحتفاظ بخدمات صلاح لفترة أطول.

ووفقا لشبكة "ESPN" العالمية، فإن ليفربول سيقدم راتبًا لمحمد صلاح، هو الأكبر في البريمييرليغ.

وأوضحت أن صلاح سيتقاضى راتبًا قدره 500 ألف إسترليني أسبوعيًا، وهو رقم لا يتقاضاه أي لاعب في البريمييرليغ.

وأشارت إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، لا يتقاضى هذا الرقم، ويحصل على 400 ألف إسترليني.

ويتصدر صلاح، قائمة هدافي البريمييرليغ حاليًا، برصيد 15 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن زميله ديوغو جوتا صاحب المركز الثاني.

وسبق أن أكد محمد صلاح، أنه لا يمانع تجديد عقده مع ليفربول، لكنه ترك المسألة تتوقف على النادي الإنجليزي.