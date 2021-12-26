ريال مدريد يرشح 5 لاعبين لتعزيز دفاعه

أفادت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني يفاضل بين 5 لاعبين لتعزيز خط الدفاع الموسم القادم.

ويسعى الفريق الملكي للتعاقد مع مدافعين جدد في الصيف القادم، بعد رحيل الثنائي سيرجيو راموس ورافاييل فاران في الميركاتو الصيفي الماضي.

ورغم الشراكة المميزة بين الثنائي ديفيد ألابا، وإيدير ميليتاو، إلا أن تواضع مستوى خيسوس فاييخو، وناتشو فرنانديز، لا يطمئن الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فرغم ترشيح أنطونيو روديغر، مدافع تشيلسي، للانضمام للميرنغي، إلا أن إحدى الشركات المتخصصة في تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، رشحت 5 أسماء قبله.

وأشارت الصحيفة، إلى النتائج أسفرت عن 5 أسماء هم، جوليس كوندي (إشبيلية)، ماركوس سينسي (فينورد)، باو توريس (فياريال)، مانويل أكانجي (بوروسيا دورتموند) وسفين بوتمان (ليل).

وأوضحت الصحيفة، أن استبعاد روديغر من أفضل 5 خيارات، لم يرتبط بالمستوى فقط بل بأسلوب لعب أنشيلوتي.