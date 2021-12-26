يوفنتوس يفتح باب الرحيل أمام بديل كريستيانو

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة يوفنتوس الإيطالي فتحت باب الرحيل أمام أحد نجوم الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وتخيم أزمة مالية على يوفنتوس في الآونة الأخيرة والتي أجبرته على التجاوب مع فكرة الاستغناء عن عدد من اللاعبين من أجل تحصيل أكبر عائد مالي يعينه على مواجهة تلك الأزمة.

وبعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مطلع الموسم الجاري، جاء الدور على الهولندي ماتياس دي ليخت (22 عاما) الذي بات الحديث عن رحيله معلنا، خاصة من قبل وكيل أعماله، مينو رايولا.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس ترحب ببدء التفاوض مع برشلونة لبيع دي ليخت، خاصة أنها تستهدف التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو.

ويهتم برشلونة بتعزيز دفاعاته خلال الفترة المقبلة، في ظل تقدم عمر جيرارد بيكيه، وعدم قناعة تشافي هيرنانديز بالثنائي الفرنسي صامويل أومتيتي وكليمينت لينغليت.

وأوضحت الصحيفة، أن يوفنتوس لا يملك المال اللازم حاليا لإبرام صفقة من شأنها أن تعوض رحيل رونالدو، وبالتالي ستفتح الباب أمام رحيل دي ليخت المطلوب في برشلونة وتشيلسي.

وكان مينو رايولا، وكيل أعمال المدافع الهولندي، قد أكد منذ أيام أن دي ليخت منفتح على خوض تجربة جديدة.

جدير بالذكر أن برشلونة كان الأقرب لضم دي ليخت قبل انتقاله إلى يوفنتوس، لكن المدافع الهولندي فضّل الانتقال لبيانكونيري.