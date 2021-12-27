كلوب يخطط لضم جناح جديد مكان صلاح وماني

أفادت تقارير صحفية أن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، يخطط لضم جناح جديد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وسيكون الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا رفقة منتخبات بلادهم في كأس أمم أفريقيا خلال شهر كانون الثاني/ يناير ومطلع شباط/ فبراير.

وحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن كلوب يحلم بضم رافينيا نجم ليدز يونايتد، وجارود بوين جناح وست هام يونايتد، لتعزيز هجوم الريدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعد رافينيا هدفًا قديمًا لليفربول منذ الصيف الماضي، بينما هذه المرة الأولى التي يسعى خلالها الريدز لضم بوين، الذي خطف أنظار كلوب في مباراة سابقة بين وست هام وأبناء أنفيلد، وصرح المدرب الألماني بذلك عقب اللقاء.

يذكر أن العديد من التقارير، تؤكد أن ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول، يسعى للرحيل عن الريدز في الميركاتو الشتوي المقبل، لذا يخطط الفريق لتجهيز البديل المناسب في سوق الانتقالات.