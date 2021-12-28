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برشلونة يعلن إصابة لاعبين بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 28/12/2021 - 08:54

برشلونة يعلن إصابة لاعبين بفيروس كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلن فريق برشلونة الإسباني عن تشخيص إصابة اثنين من لاعبيه بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان للفريق الكاتالوني "أثبتت الاختبارات التي أجراها كل من كليمينت لينغليت وداني ألفيس، إصابتهما بفيروس كورونا".

وأضاف النادي "لن ينضم الثنائي إلى مدينة خوان غامبر الرياضية اليوم في أول مران عقب انتهاء الإجازة".

وأكد البارسا في بيانه "يتمتع كلا اللاعبين بصحة جيدة، ويخضعان للعزل في المنزل، وقام النادي بإبلاغ الجهات المختصة".

ويعتبر ريال مدريد هو أكثر فريق إسباني تعرضًا للإصابة بكورونا هذا الموسم، برصيد 8 حالات، يليه إسبانيول بـ5 حالات.

ومن المنتظر أن يخضع باقي لاعبي برشلونة لفحوصات جديدة، للتأكد من عدم إصابة نجوم جدد بالفيروس.

ويستعد برشلونة لمباراة ريال مايوركا يوم الأحد المقبل في الجولة 19 من الدوري الإسباني علما بأن البارسا يحتل المركز السابع.

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#برشلونة
#داني ألفيس
#كليمينت لينغليت
#فيروس كورونا

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