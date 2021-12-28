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مانشستر سيتي يتحرك لحسم صفقة هالاند

تاريخ النشر: 28/12/2021 - 18:20

مانشستر سيتي يتحرك لحسم صفقة هالاند
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن عدة فرق أوروبية بارزة تتنافس على حسم صفقة نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند.

ويرتبط هالاند بعقد مع دورتموند يمتد لغاية صيف 2024، ويتضمن العقد إمكانية الرحيل بحلول عام 2022 نظير 75 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "سبورت بيلد"، فإن مانشستر سيتي تواصل بالفعل مع صاحب الـ21 عاما، لبحث مدى إمكانية ضمه الصيف المقبل.

يأتي ذلك رغم رغبة بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في جلب الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، لملعب الاتحاد.

وتسعى إدارة دورتموند لمنع رحيل هالاند عن ملعب سيجنال إيدونا بارك، عبر إغرائه براتب سنوي يبلغ 16 مليون يورو، يجعله الأعلى أجرا في النادي.

ولا يعد مانشستر سيتي النادي الوحيد المهتم بالظفر بخدمات هالاند، إذ ينافسه جاره مانشستر يونايتد والعملاق الإسباني ريال مدريد.

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#إيرلينغ هالاند
#مانشستر سيتي
#بوروسيا دورتموند

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