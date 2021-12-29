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تشيلسي يسعى لإبرام صفقة من برشلونة

تاريخ النشر: 29/12/2021 - 17:03

تشيلسي يسعى لإبرام صفقة من برشلونة
اللاعب الأميركي سيرجينو دست (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق تشيلسي الإنجليزي يستهدف ضم بديل لظهيره الإنجليزي، بن تشيلويل، الذي انتهى موسمه مع "البلوز" بداعي الإصابة.

وسيخضع بن تشيلويل لعملية جراحية في الركبة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في المباراة أمام يوفنتوس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي؛ وبالتالي سيكون من الصعب لحاقه بما يتبقى من الموسم.

وحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشيلسي وضع عينه على الأميركي سيرجينو دست، ظهير برشلونة، ليحل محل بن تشيلويل في النادي اللندني.

وأضافت الصحيفة، أن تشيلسي يدرك أن مركز دست الرئيسي هو الظهير الأيمن، في حين أن بن تشيلويل يلعب كظهير أيسر، لكن لاعب برشلونة يجيد اللعب في المركزين، وفي حالة إتمام الصفقة سيوظفه توماس توخيل مدرب البلوز في الجهة اليسرى.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن دست ليس الخيار الأول لدى تشيلسي لتعزيز هذا المركز، ولكنه ضمن المرشحين لأن برشلونة يدرس بيعه في كانون الثاني/ يناير، لعدم اقتناع تشافي بمستواه، إضافة لرغبة ناديه في جمع الأموال من بيع اللاعبين لإبرام صفقات جديدة.

ويعتبر الفرنسي لوكاس ديني (28 عامًا)، ظهير برشلونة السابق وإيفرتون الحالي، من بين المرشحين وبقوة للقدوم إلى البلوز، ولكن سيكون من الصعب إقناع ناديه بالتخلي عنه في وسط الموسم.

كما حدثت اتصالات أيضًا مع نيكولاس تاجليافيكو، لاعب أياكس، بينما لا يستبعد تشيلسي استعادة أحد اللاعبين المعارين إيمرسون بالميري (ليون)، أو إيان ماتسن (كوفنتري).

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#تشيلسي
#برشلونة
#سيرجينو دست

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