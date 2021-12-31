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بايرن ميونخ ينافس على إبرام صفقة من الكالتشيو

تاريخ النشر: 31/12/2021 - 16:22

بايرن ميونخ ينافس على إبرام صفقة من الكالتشيو
اللاعب البوسني ديان كولوسيفسكي (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى بايرن ميونخ اهتمامه بإبرام صفقة من الدوري الإيطالي تحظى باهتمام آرسنال وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين في الميركاتو الشتوي القادم.

وحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الفريق البافاري مهتم كثيرًا بالتعاقد مع ديان كولوسيفسكي، لاعب وسط يوفنتوس.

يأتي ذلك في ظل التقارير التي تفيد باهتمام آرسنال والسبيرز بالحصول على الدولي السويدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومع ذلك، فإن مسؤولي نادي السيدة العجوز غير مستعدين للتفاوض بشأن بيع صاحب الـ21 عامًا، سوى عند وصول عرض مالي يتراوح بين 34 و40 مليون يورو.

ويرتبط كولوسيفسكي لاعب بارما السابق بعقد مع النادي الإيطالي حتى صيف عام 2025، لكن يوفنتوس يرغب في الاستفادة بالمقابل المالي من بيعه.

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#بايرن ميونخ
#يوفنتوس
#ديان كولوسيفسكي

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