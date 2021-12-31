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يوفنتوس يستهدف ضم مهاجم باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 31/12/2021 - 16:13

يوفنتوس يستهدف ضم مهاجم باريس سان جيرمان
النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي (أ ب)
عرب ٤٨

يستهدف فريق يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ماورو إيكاردي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن مدرب اليوفي، ماسيمليانو أليغري، وافق على انتقال ألفارو موراتا إلى برشلونة، بشرط ضم رأس حربة مميز.

وأضافت أن فريق السيدة العجوز يفاضل بين إيكاردي وإدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد، لعدم اقتناع إدارة النادي بإجراء صفقة تبادلية مع البارسا يحصل بموجبها على الهولندي ممفيس ديباي.

وذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت أن اليوفي يعتبر إجراء صفقة تبادلية بين موراتا وديباي، لا يعد كافيًا.

بينما اعتبرت صحيفة توتو سبورت أن ماورو إيكاردي هو المهاجم الذي يحتاجه يوفنتوس، حال انتقل ألفارو موراتا خلال الميركاتو الشتوي إلى صفوف برشلونة.

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#يوفنتوس
#ماورو إيكاردي
#باريس سان جيرمان

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