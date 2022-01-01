تشيلسي يستهدف ضم ظهير جديد

أفادت تقارير صحفية أن تشيلسي الإنجليزي يستهدف ضم ظهير جديد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل حل لعنة الإصابات التي لاحقت الفريق مؤخرا.

وأصيب بنيامين بن تشيلويل في الركبة وستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري، فيما سيغيب ريس جيمس حتى منتصف شباط/ فبراير القادم.

وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر" إن "نيكولاس تاجليافيكو ظهير أياكس أحد الأسماء التي يدرس تشيلسي ضمها، في شهر كانون الثاني/ يناير الجاري".

وأضاف "سيواجه تشيلسي منافسة قوية على الصفقة، لأن هناك فرصة لرحيل تاجليافيكو عن أياكس خلال كانون الثاني/ يناير.. وقد تواصل أستون فيلا معه مؤخرًا، لكنه لم يبدأ أي محادثات مع أياكس حتى الآن، كما أن نيوكاسل أبدى اهتمامه باللاعب الأرجنتيني".

يذكر أن تاجليافيكو، سبق أن ارتبط بالانتقال إلى برشلونة أو مانشستر سيتي، خلال الموسم الماضي.

وكان نجم راقصي التانغو زميلا لمهاجم تشيلسي الحالي، حكيم زياش، في صفوف الفريق الهولندي.