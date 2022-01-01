  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تشيلسي يستهدف ضم ظهير جديد

تاريخ النشر: 01/01/2022 - 09:45

تشيلسي يستهدف ضم ظهير جديد
المدرب الألماني توماس توخيل (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن تشيلسي الإنجليزي يستهدف ضم ظهير جديد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل حل لعنة الإصابات التي لاحقت الفريق مؤخرا.

وأصيب بنيامين بن تشيلويل في الركبة وستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري، فيما سيغيب ريس جيمس حتى منتصف شباط/ فبراير القادم.

وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر" إن "نيكولاس تاجليافيكو ظهير أياكس أحد الأسماء التي يدرس تشيلسي ضمها، في شهر كانون الثاني/ يناير الجاري".

وأضاف "سيواجه تشيلسي منافسة قوية على الصفقة، لأن هناك فرصة لرحيل تاجليافيكو عن أياكس خلال كانون الثاني/ يناير.. وقد تواصل أستون فيلا معه مؤخرًا، لكنه لم يبدأ أي محادثات مع أياكس حتى الآن، كما أن نيوكاسل أبدى اهتمامه باللاعب الأرجنتيني".

يذكر أن تاجليافيكو، سبق أن ارتبط بالانتقال إلى برشلونة أو مانشستر سيتي، خلال الموسم الماضي.

وكان نجم راقصي التانغو زميلا لمهاجم تشيلسي الحالي، حكيم زياش، في صفوف الفريق الهولندي.

بودكاست عرب 48

#تشيلسي
#توماس توخيل
#نيكولاس تاجليافيكو

حوارات

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قلق في منتخب مصر: هل أصيب صلاح بفيروس كورونا؟
قلق في منتخب مصر: هل أصيب صلاح بفيروس كورونا؟

2022-01-01

عام رياضي حافل.. أبرز الأحداث لعام 2021
عام رياضي حافل.. أبرز الأحداث لعام 2021

2021-12-31

بايرن ميونخ ينافس على إبرام صفقة من الكالتشيو
بايرن ميونخ ينافس على إبرام صفقة من الكالتشيو

2021-12-31

الأكثر قراءة

قتيل في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

قتيل في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

2021-12-31
شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شمال سلفيت

شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شمال سلفيت

2021-12-31
حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة بدءا من المساء

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة بدءا من المساء

2021-12-31
حيفا: إصابة خطيرة لشاب بنيران حارس في ناد ليلي

حيفا: إصابة خطيرة لشاب بنيران حارس في ناد ليلي

2021-12-31
السلطة الفلسطينيّة وقرية برقة

السلطة الفلسطينيّة وقرية برقة

2021-12-31