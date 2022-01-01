سان جيرمان يواجه تهديدا مزدوجا لضم هالاند

ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي لا زال حائرا في ظل عدم حسم مصير نجمه، كيليان مبابي، الذي من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لشبكة "ESPN" الأميركية فإن إدارة الفريق الباريسي تعمل وفق مسارين، الأول محاولة إقناع مبابي بالتجديد، والآخر البحث عن خيارات أخرى تحسبا لرحيله.

وتابعت أن "سان جيرمان لديه أكثر من خيار لتعويض مبابي، مثل عثمان ديمبلي من برشلونة الإسباني والنرويجي إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني".

ولفتت إلى أن هالاند (21 عاما) يمتد تعاقده مع دورتموند حتى صيف 2024، ولديه شرط جزائي في عقده بقيمة 75 مليون يورو.

إلا أن محاولة التعاقد مع هالاند تضع بي إس جي تحت تهديد مزدوج، حيث يتنافس على ضمه مع العملاقين ريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت ESPN أن السيتي والريال يتقدمان قليلا على باريس في سباق الفوز بهذه الصفقة.