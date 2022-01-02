ريال مدريد يستهل العام الجديد بخسارة خارجية

خسر ريال مدريد مباراته الخارجية أمام خيتافي بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح خيتافي، اللاعب إنيس أونال.

وبهذا الفوز رفع خيتافي رصيده من النقاط إلى 18 نقطة وهو يحتل المركز السادس عشر، في حين تجمد رصيد ريال مدريد عند 46 نقطة وهو يتصدر ترتيب اللائحة.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط من الميرينغي، لكنه استقبل هدفًا مبكرًا في الدقيقة 9، عندما استغل إينيس أونال خطأً قاتلًا من إيدير ميليتاو، ليقطع الكرة وينفرد بالحارس كورتوا، ويسدد أسفل يساره في الشباك.

وكاد ريال مدريد أن يستقبل الهدف الثاني في الدقيقة 14، بخطأ آخر من ديفيد ألابا، لولا تقدم الحارس تيبو كورتوا الذي شتت الكرة، قبل أن تصل لماكسيموفيتش الذي سدد كرة ضعيفة بين يدي الحارس البلجيكي.

وحاول لوكا مودريتش تعديل النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 17، عندما تلقى تمريرة عرضية من بنزيمة، وسدد كرة صاروخية ارتطمت بالعارضة الأفقية.

وأرسل لوكاس فاسكيز عرضية من الجانب الأيمن، وصلت إلى توني كروس داخل المنطقة، الذي سدد على الطائر أعلى العارضة الأفقية بقليل، في الدقيقة 19.

وكاد ألينيا لاعب خيتافي أن يضيف الهدف الثاني لفريقه، قبل نهاية الشوط الأول، عندما صوب كرة قوية ارتطمت بالمدافع ميليتاو وتحولت إلى ركنية.

وسدد لوكا مودريتش كرة من على حدود منطقة العمليات، بين أحضان دافيد سوريا حارس مرمى خيتافي، في الدقيقة 57.

وكاد كريم بنزيمة أن يسجل هدف التعادل للميرينغي، في الدقيقة 67، حيث سدد كرة تصدى لها كوينكا مدافع خيتافي بالرأس، وحولها إلى الركنية.

وطالب مارسيلو بالحصول على ركلة جزاء، في الدقيقة 70، بدعوى جذب مدافع خيتافي له، لكن الحكم رفض احتسابها.

وصوب كاسيميرو، لاعب خط وسط ريال مدريد، كرة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء، تألق دافيد سوريا في التصدي لها، حيث حولها إلى ركنية في الدقيقة 76.

وإثر ركلة حرة للريال على الطرف الأيمن، سدد إيسكو بالرأس بين يدي الحارس، في الدقيقة 90.

وفشلت محاولات ريال مدريد لتعديل النتيجة، ليحصد خيتافي نقاط المباراة الثلاث.