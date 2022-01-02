ماذا قال كلوب عن إهدار صلاح لضربة الجزاء؟

تطرق مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إلى إهدار النجم المصري، محمد صلاح، ضربة جزاء في المباراة الأخيرة أمام ليستر سيتي بالدوري.

وذكر كلوب في تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو" البريطاني "إهدار صلاح لركلة الجزاء؟ ليس لدينا الكثير من الخبرة بشأن طريقة تعامل مو مع المواقف الحرجة أو شيء مشابه لذلك، لأنه لم يكن مضطرًا لهذا الأمر".

وأضاف "مع تسديد ركلات الجزاء، فإن صلاح يصبح أكثر طمعا عادة لتسجيل هدف في المباراة، لم يحدث ذلك في تلك المواجهة، لكننا لم نقدم مباراة جيدة حقًا لجعل مو يقدم الكثير".

وتابع "كانت لديه فرصة أخرى جيدة، وإذا وضعنا صلاح في مواقف واعدة أكثر فأنا متأكد من أنه كان سيحسم واحدة منها في الشباك".

وواصل "إهدار ركلة جزاء أمر صعب، خاصة إذا ذهبت الكرة الثانية في العارضة، هذا أمر مؤسف.. لا شك في ذلك".

وأردف "هؤلاء لاعبون من أعلى مستوى، ويتعاملون باستمرار مع الفشل، هذه حياتنا، عندما نقدم أفضل مباراة هناك أشياء كثيرة لا تنجح خلالها، وعليهم التعامل معها".

واستطرد "هذا ما تتعلمه مبكرًا كلاعب كرة قدم، وكلما كنت أفضل، كلما فشلت كثيرًا لأنك تتواجد باستمرار في هذه اللحظات الحاسمة، ولم ينجح أحد في كل المواقف الصعبة من قبل".

واختتم "لا يزال كوبي براينت اللاعب الذي يعاني من أكثر المواقف الضائعة في تاريخ دوري السلة الأميركي للمحترفين، لكنه كان أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق".