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باريس سان جيرمان يحسم موقفه من رحيل إيكاردي

تاريخ النشر: 03/01/2022 - 16:41

باريس سان جيرمان يحسم موقفه من رحيل إيكاردي
النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي حسم مصير لاعبه الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، بعدما ارتبط اسمه بالرحيل في الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن الإسباني ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس المعار من أتلتيكو مدريد، يريد الانضمام إلى برشلونة هذا الشهر، لكن البيانكونيري لن يسمح برحيله، إلا إذا نجح في التعاقد مع إيكاردي.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات لم تبدأ حتى الآن، بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان، إلا أنه في الساعات الأخيرة بدأ النادي الإيطالي مرحلة استكشاف الوضع.

ولفتت إلى أن النادي الفرنسي منفتح على بيع إيكاردي، خلال كانون الثاني/ يناير الجاري، في ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي طوال الفترة الماضية، لكن باريس ينتظر عرضا مناسبا من يوفنتوس.

وختمت "لاجازيتا ديلو سبورت" بأن العقبة تكمن في صيغة العقد، حيث لا يرغب وكلاء إيكاردي في رحيله على سبيل الإعارة.

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#باريس سان جيرمان
#ماورو إيكاردي
#يوفنتوس

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