مدرب برشلونة: كل مباراة لنا بمثابة حرب عالمية

أبدى مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، سعادته بعد الفوز على ريال مايوركا بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في مؤتمر صحافي عقب المباراة "إنها ثلاث نقاط ذهبية، نحن متخلفون بنقطة واحدة عن المراكز المؤهلة للتشامبيونز ليغ.. إنه يوم رائع بالنسبة لنا".

وواصل "لقد جئنا ونحن نعاني جراء فقد العديد من اللاعبين، ولهذا طلبت تأجيل المباراة.. وبالنظر إلى الظروف، فإن هذا الفوز يجعلنا نشعر بالفخر".

وتألق في المباراة المهاجم الهولندي، لوك دي يونغ، الذي سجل الهدف الوحيد، وحارس المرمى الألماني مارك تير شتيغن، الذي منع التعادل في الوقت القاتل بشكل مذهل.

وفي هذا الصدد، صرح المدرب "أنا سعيد للغاية لكليهما.. لوك مهاجم رائع، لقد قلت ذلك وأكرره الآن.. إنه مثال للجميع، يعمل بجد، تماما كما فعل زملاؤه في الفريق".

وأردف "رغم الحديث الدائر عن إمكانية رحيله، لكنه يعمل بجدية ويضحي بنفسه من أجل الفريق.. ومارك حارس عظيم، لم نكتشف هذا بالأمس.. لقد احتاجه الفريق وأنقذنا".

وقال تشافي إن الفوز "مهم للغاية لأنه جاء على ملعب ليس سهلا؛ هناك دائما كرات مرتفعة، وأخطاء جانبية يمكن أن يستغلوها للتسجيل في شباكك.. لكن كل لاعبي الفريق دافعوا بشكل جيد للغاية".

وأبرز قيمة الفوز في عقر دار مايوركا، حيث وصفه بـ"التاريخي" بسبب كيفية حدوثه في ظل غياب 17 لاعبا، وكذلك جني النقاط الثلاث مقارنةً بباقي المتحصنين في المراكز الأولى.

واستكمل "في الشوط الأول كنا أبطالًا، وقدمنا أداءً مميزًا، وبعد ذلك تراجعنا للخلف لتفادي أي أخطاء، وللحفاظ على تقدمنا في النتيجة.. إنه انتصار مذهل، لقد حصدنا النقاط الثلاث بسيناريو رائع".

واستطرد "كل مباراة لنا بمثابة حرب عالمية.. لقد انتهى الدور الأول من الليغا، ونأمل أن نبني إمبراطورية على الفوز الذي تحقق في معقل مايوركا".

وبهذه النتيجة، ارتقى البارسا إلى المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بينما تجمد مايوركا عند 20 نقطة، في المركز الـ15 بجدول ترتيب الليغا.