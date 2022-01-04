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مدرب يوفنتوس يوجه ضربة لبرشلونة!

تاريخ النشر: 04/01/2022 - 09:41

مدرب يوفنتوس يوجه ضربة لبرشلونة!
المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، أحبط برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأبدى برشلونة اهتمامه في ضم ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس المعار من أتلتيكو مدريد، هذا الشتاء عبر صفقة تبادلية مع السيدة العجوز.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن يوفنتوس منزعج من تواصل تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، مع موراتا مؤخرًا بشأن إقناعه للانتقال إلى "كامب نو".

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن أليغري لا يريد رحيل موراتا في شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، ويريد الاحتفاظ بالمهاجم الإسباني حتى نهاية الموسم.

وأوضحت أن برشلونة لم يصل لاتفاق بعد مع أتلتيكو مدريد بشأن الصفقة رغم الأنباء التي انتشرت مؤخرًا.

وذكرت أن تحركات يوفنتوس في الشتاء تقتصر على إيجاد مهاجم يلعب مع السيدة العجوز على سبيل الإعارة فقط حتى نهاية الموسم، دون أحقية أو إلزامية الشراء.

وقالت الشبكة الإيطالية إن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع مهاجم جديد في الصيف المقبل، ويعد جيانلوكا سكاماكا، لاعب ساسولو، الخيار الأول لدى السيدة العجوز.

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#يوفنتوس
#ماسيمليانو أليغري
#ألفارو موراتا
#برشلونة

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