هالاند يستقر على وجهته القادمة

أفادت تقارير صحفية أن نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، استقر على وجهته القادمة في الصيف القادم.

ويتضمن عقد هالاند مع دورتموند شرطا جزائيا بقيمة 75 مليون يورو، يحق تفعيله في صيف 2022، ما جعله هدفا لعمالقة أوروبا.

وسبق وأن كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن كلمات هالاند لبعض الجماهير التي التقت به خلال العطلة التي قضاها مؤخرًا بمدينة "ماربيلا" الإسبانية.

وقال المهاجم النرويجي للجماهير التي سألته عن مستقبله "سألعب هنا في إسبانيا".

من جانبه، أفصح برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، عن الوجهة المقبلة لمهاجم بوروسيا دورتموند.

وأوضح البرنامج أن هالاند أبلغ ريال مدريد بأنه جاهز للتوقيع على عقود انتقاله للميرنغي، بدءًا من الصيف المقبل.

ويرغب ريال مدريد في الجمع بين هالاند وكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر، أن اسم هالاند ارتبط أيضًا بأندية برشلونة ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.