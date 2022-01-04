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يوفنتوس وميلان يهددان صفقة الريال المرتقبة

تاريخ النشر: 04/01/2022 - 18:11

يوفنتوس وميلان يهددان صفقة الريال المرتقبة
النجم الألماني أنطونيو روديغر (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريقي يوفنتوس وآيه سي ميلان الإيطاليين انضما إلى سباق التعاقد مع أحد أهداف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد المدافع الألماني، أنطونيو روديغر، مع تشيلسي في الصيف القادم وهو يرفض كل عروض التجديد، علمًا أن تقارير عدة أشارت إلى اقترابه من التوقيع مجانا مع ريال مدريد بالموسم الجديد.

وحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن يوفنتوس وميلان أحدث الأندية المنضمة إلى سباق التعاقد مع روديغر هذا الموسم.

وأشارت إلى يوفنتوس استفسر بالفعل عن موقف روديغر من التجديد مع تشيلسي، بينما ميلان يراقب المشهد باهتمام.

وأوضحت أن يوفنتوس يستعد لاحتمالية رحيل ماتياس دي ليخت عن الفريق في الصيف المقبل، بينما ميلان في طريقه لخسارة قائده أليسيو رومانيولي بنهاية الموسم.

وتزعم تقارير أن دي ليخت سيستغل بندًا في عقده يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل، بينما لم يوافق رومانيولي على عرض التجديد المقدم من ميلان حتى الآن.

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#ريال مدريد
#يوفنتوس
#ميلان
#أنطونيو روديغر
#تشيلسي

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