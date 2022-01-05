تفشي كورونا في ليفربول: تأجيل المباراة أمام آرسنال

أرجأت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز المباراة بين ليفربول وآرسنال التي كانت مقررة مساء غد، الخميس، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين.

وجاء قرار تأجيل المباراة بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في صفوف ليفربول.

وستقام المباراة بموعدها الجديد يوم 13 كانون الثاني/ يناير الجاري في ملعب "آنفيلد"، على أن تقام مباراة الإياب في استاد "الإمارات" يوم 20 من الشهر الجاري.

وكان ليفربول قد طالب بتأجيل المباراة مساء الثلاثاء، بسبب وجود حالات إيجابية كبيرة في النادي، أدت إلى إلغاء التدريبات، علما بأن المدرب الألماني يورغن كلوب، يعزل نفسه حاليا لإصابته بالفيروس.

وانضم مساعد المدرب بيب ليندرز إلى قائمة المصابين، وهو الذي قاد الفريق من المنطقة الفنية، خلال المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي (2-2).

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن هناك ما يقارب 30 حالة إصابة بفيروس كورونا في أروقة نادي ليفربول.

وأكد ليفربول في وقت سابق الأربعاء، أن ملعب تدريب النادي في كيركبي، سيغلق أبوابه في الساعات الـ48 المقبلة، للحد من تفشي الفيروس.

وأكد متحدث باسم رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "تم تأجيل مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس الرابطة بين آرسنال وليفربول المقرر إقامتها يوم الخميس 6 كانون الثاني/ يناير 2022، بعد طلب رسمي من ليفربول بسبب تفشي كورونا بشكل حاد بين إدارة النادي وأجهزته الفنية".

وأضاف "كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في حوار منتظم مع النادي على مدار الـ48 ساعة الماضية، في محاولة لفهم ما إذا كان يمكن المضي قدمًا في المواجهة، لكن التطورات المهمة خلال هذه الفترة أدت إلى إبلاغ النادي عن عدد متزايد باستمرار من الحالات الإيجابية".

وتابع "بعد المراجعة الكاملة للظروف، تم قبول طلب ليفربول، بعدما كان التأجيل هو الخيار الوحيد، حيث يتطلع النادي للتخفيف من مخاطر الإصابة الإضافية بين فريقه وطاقمه جنبًا إلى جنب مع ضمان الصحة العامة".