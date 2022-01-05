  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تفشي كورونا في ليفربول: تأجيل المباراة أمام آرسنال

تاريخ النشر: 05/01/2022 - 17:09

تفشي كورونا في ليفربول: تأجيل المباراة أمام آرسنال
(أ ب)
عرب ٤٨

أرجأت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز المباراة بين ليفربول وآرسنال التي كانت مقررة مساء غد، الخميس، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين.

وجاء قرار تأجيل المباراة بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في صفوف ليفربول.

وستقام المباراة بموعدها الجديد يوم 13 كانون الثاني/ يناير الجاري في ملعب "آنفيلد"، على أن تقام مباراة الإياب في استاد "الإمارات" يوم 20 من الشهر الجاري.

وكان ليفربول قد طالب بتأجيل المباراة مساء الثلاثاء، بسبب وجود حالات إيجابية كبيرة في النادي، أدت إلى إلغاء التدريبات، علما بأن المدرب الألماني يورغن كلوب، يعزل نفسه حاليا لإصابته بالفيروس.

وانضم مساعد المدرب بيب ليندرز إلى قائمة المصابين، وهو الذي قاد الفريق من المنطقة الفنية، خلال المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي (2-2).

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن هناك ما يقارب 30 حالة إصابة بفيروس كورونا في أروقة نادي ليفربول.

وأكد ليفربول في وقت سابق الأربعاء، أن ملعب تدريب النادي في كيركبي، سيغلق أبوابه في الساعات الـ48 المقبلة، للحد من تفشي الفيروس.

وأكد متحدث باسم رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "تم تأجيل مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس الرابطة بين آرسنال وليفربول المقرر إقامتها يوم الخميس 6 كانون الثاني/ يناير 2022، بعد طلب رسمي من ليفربول بسبب تفشي كورونا بشكل حاد بين إدارة النادي وأجهزته الفنية".

وأضاف "كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في حوار منتظم مع النادي على مدار الـ48 ساعة الماضية، في محاولة لفهم ما إذا كان يمكن المضي قدمًا في المواجهة، لكن التطورات المهمة خلال هذه الفترة أدت إلى إبلاغ النادي عن عدد متزايد باستمرار من الحالات الإيجابية".

وتابع "بعد المراجعة الكاملة للظروف، تم قبول طلب ليفربول، بعدما كان التأجيل هو الخيار الوحيد، حيث يتطلع النادي للتخفيف من مخاطر الإصابة الإضافية بين فريقه وطاقمه جنبًا إلى جنب مع ضمان الصحة العامة".

بودكاست عرب 48

#ليفربول
#آرسنال
#مباراة ليفربول وآرسنال
#فيروس كورونا

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هالاند يعيد ريال مدريد وبرشلونة إلى "حرب الصفقات"
هالاند يعيد ريال مدريد وبرشلونة إلى "حرب الصفقات"

2022-01-05

آرسنال يضع نجم برشلونة ضمن أولوياته
آرسنال يضع نجم برشلونة ضمن أولوياته

2022-01-05

إريكسن: أريد التواجد في مونديال قطر
إريكسن: أريد التواجد في مونديال قطر

2022-01-05

الأكثر قراءة

مصرع ضابطين بسلاح الجو الإسرائيلي في تحطم مروحية قبالة حيفا

مصرع ضابطين بسلاح الجو الإسرائيلي في تحطم مروحية قبالة حيفا

2022-01-04
الأسير هشام أبو هواش يعلّق إضرابه وينتزع موعدا مع الحريّة

الأسير هشام أبو هواش يعلّق إضرابه وينتزع موعدا مع الحريّة

2022-01-04
الجيش الإسرائيلي:

الجيش الإسرائيلي: "سابق لأوانه تأكيد عدم إسقاط المروحية بهجوم سيبراني"

2022-01-04
غضب إسرائيلي: ممثلة عالمية تعبر عن تضامنها مع الفلسطينيين

غضب إسرائيلي: ممثلة عالمية تعبر عن تضامنها مع الفلسطينيين

2022-01-04
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار خفيفة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار خفيفة

2022-01-04