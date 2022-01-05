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هالاند يعيد ريال مدريد وبرشلونة إلى "حرب الصفقات"

تاريخ النشر: 05/01/2022 - 17:24

هالاند يعيد ريال مدريد وبرشلونة إلى "حرب الصفقات"
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، أشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة المهتمان بالحصول على خدماته.

وأبدى هالاند رغبته في اللعب بإسبانيا؛ دون الكشف عن هوية الفريق الذي يريد ارتداء قميصه.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الريال وبرشلونة مهتمان بالحصول على خدمات المهاجم النرويجي، بدءًا من الموسم المقبل.

وطلب دورتموند من هالاند، اتخاذ قرار بشأن مستقبله قبل نهاية شهر كانون الثاني/ يناير، وهو أمر من شأنه أن يعجل بتحركات الناديين لإقناع اللاعب بقبول الانتقال إلى أحدهما في الموسم المقبل.

وأعلن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، في مؤتمر تقديم فيران توريس، يوم الإثنين الماضي، أنه ذاهب للتوقيع مع هالاند في الصيف، ولعل التصريح بهذا الأمر علانية وبهذه الثقة، يبرز مدى تصميم برشلونة على ضم المهاجم النرويجي.

ويدرك لابورتا أن برشلونة يجب أن يستعيد الأرض التي فقدها في السنوات الأخيرة، لكنه يعلم أيضًا أن ريال مدريد يتقدم في العديد من الأمور، رياضيًا واقتصاديًا، وهي حجة أساسية لتكون قادرًا على بناء فريق تنافسي.

نفس الأمر في ريال مدريد، الذي يحلم رئيس فلورنتينو بيريز، برؤية الثنائي كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند، بقميص الميرنغي.

ومن المعروف أن مبابي، بات قريبًا للغاية من الانتقال لريال مدريد، حيث ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، وقد حسم أمره بعدم التجديد.

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#إيرلينغ هالاند
#بوروسيا دورتموند
#برشلونة
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#خوان لابورتا
#فلورنتينو بيريز

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