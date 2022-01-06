تأهل ريال مدريد لدور الـ16 من مسابقة كأس الملك

تأهل فريق نادي ريال مدريد لدور الـ16 من مسابقة كأس الملك في إسبانيا، الأربعاء، بعدما تغلب على مضيفه ديبورتيفو ألكويانو بثلاثة أهداف لواحد.

وسجل ريال مدريد أولا بهدف للمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو في الدقيقة 39، ثم تمكن ألكويانو من إدراك التعادل عن طريق لاعب الوسط دانييل فيغا في الدقيقة 66.

وعاد الريال في الدقيقة 77 ليستعيد الأسبقية مجددا بهدف سجله ماركو أسينسيو، قبل أن يؤمن البديل إيسكو فوز "الملكي" بهدف ثالث أحرزه في الدقيقة 80.

تجدر الإشارة إلى أن ديبورتيفو ألكويانو الذي يلعب ضمن فرق أندية الدرجة الثالثة في إسبانيا، كان قد فجّر مفاجأة من العيار الثقيل في الموسم الماضي حين أقصى ريال مدريد عن مسابقة الكأس بعد أن هزمه بهدفين لواحد.