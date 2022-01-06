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كالياري ينهي أمام سمبدوريا سلسلة من 11 مباراة من دون فوز

تاريخ النشر: 06/01/2022 - 16:42

كالياري ينهي أمام سمبدوريا سلسلة من 11 مباراة من دون فوز
احتفال لاعبي كالياري ("أ ب")
عرب ٤٨ / أ ف ب

أنهى كالياري سلسلة من 11 مباراة تواليا من دون انتصار في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه سمبدوريا 2-1 ضمن منافسات المرحلة العشرين، اليوم الخميس، والتي شهدت تأجيل 4 مباريات على خلفية تفشي فيروس كورونا، من بينها مواجهة المتصدر وحامل اللقب إنتر أمام مضيفه بولونيا.

وقلب الثنائي أليساندرو ديولا وليوناردو بافوليتي الطاولة على الفريق المضيف بعدما نجحا في هز الشباك في الدقيقتين 55 و71، ردا على هدف التقدم لسمبدوريا بفضل مانولو غابياديني (18)، مسجلا للمباراة السادسة تواليا.

وحقق كالياري الذي يشرف عليه المدرب والتر ماتساري، فوزه الثاني فقط هذا الموسم، ليتقدم للمركز الثامن عشر مؤقتا برصيد 13 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن سبيتسيا صاحب المركز السابع عشر المنقذ من الهبوط والذي يستقبل فيرونا لاحقا.

في المقابل، تجمد رصيد سمبدوريا عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق 7 نقاط عن أول الهابطين كالياري بالذات.

بودكاست عرب 48

#سمبدوريا
#الدوري الإيطالي
#فيروس كورونا

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