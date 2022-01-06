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ماذا قال محمد صلاح في رسالته لجماهير منتخب مصر؟

تاريخ النشر: 06/01/2022 - 09:30

ماذا قال محمد صلاح في رسالته لجماهير منتخب مصر؟
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

وجه النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، رسالة إلى جماهير منتخب مصر قبل أيام من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون.

وناشد محمد صلاح في رسالته مشجعي المنتخب المصري بالوقوف إلى جانب المنتخب في المهمة المقبلة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق في الكاميرون، بعد أيام قليلة.

وغرّد النجم المصري على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" إلى جانب صورة له أثناء الاحتفال بتسجيل أحد أهدافه مع المنتخب المصري "الطريق مش سهل بس احنا هنحارب علشان نرجع بالكأس، خليكوا في ظهرنا. شجع مصر".

وقوبلت رسالة محمد صلاح بردود وتعقيبات إيجابية ومشجعة، وحرص النجم على توجيه الرسالة قبل الانضمام إلى تدريبات المنتخب المصري المتوقع، الأربعاء، بعد عودته من إنجلترا.

يذكر أن المنتخب المصري سيلتقي مع منتخب نيجيريا في مستهل مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا، الثلاثاء المقبل، ويسعى المنتخب المصري لحصد اللقب الغائب منذ 12 عاما.

بودكاست عرب 48

#محمد صلاح
#منتخب مصر
#كأس أمم أفريقيا

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