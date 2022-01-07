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برشلونة يتحرك للتعاقد مع مدافع تشيلسي

تاريخ النشر: 07/01/2022 - 09:22

برشلونة يتحرك للتعاقد مع مدافع تشيلسي
اللاعب الدانماركي أندرياس كريستينسن (وكالات)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني بدأ تحركاته من أجل التعاقد مع مدافع تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المتوقع رحيل المدافع الدانماركي، أندرياس كريستينسن، عن صفوف "البلوز" عقب نهاية الموسم الجاري بشكل مجاني؛ نظرًا لعدم توصله لاتفاق مع فريقه حول التجديد.

وحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن البارسا فتح خطوط اتصال مع وكيل مدافع تشيلسي في الأيام الماضية، للتوصل لاتفاق بشأن التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وأشارت إلى رغبة برشلونة في الحصول على توقيع الدولي الدانماركي لمدة 4 مواسم، مع تضمن العقد، خيار التمديد لعام إضافي.

ويسعى برشلونة لاستغلال تعاون كريستينسن مع وكيل جديد، يرتبط بعلاقة جيدة مع مسئولي النادي، نظرًا لكونه وكيل ألبيرت سابيلاس، أحد المواهب الشابة بالأكاديمية.

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#برشلونة
#تشيلسي
#أندرياس كريستينسن

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