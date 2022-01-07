كورونا يضرب منتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا

أصيب مدرب حراس منتخب مصر، عصام الحضري، والحارس محمد أبو جبل بعدوى فيروس كورونا المستجد؛ حسب ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم.

وذكر الاتحاد المصري في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أن "نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات بطولة أمم أفريقيا، ثبتت إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى وتقرر عدم سفرهما غدا مع البعثة".

ووفقا لقوانين الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف"، فإنه لا يحق لمنتخب مصر استبدال لاعب مكان محمد أبو جبل من خارج القائمة التي قدمها الاتحاد المصري قبل 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي وتضم 28 لاعبا.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، بمواجهة نظيره النيجيري ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا السودان وغينيا بيساو.