مانشستر يونايتد مهدد بخسارة 17 لاعبا!

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي مهدد بفقدان خدمات 17 لاعبا خلال الفترة القادمة.

وحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، فإن 17 لاعبا لا يشعرون بالسعادة في "أولد ترافورد" ويتطلعون لمغادرة النادي.

وأضافت الصحيفة أن العديد من هؤلاء اللاعبين، يرتبطون بعقد طويلة الأمد ولن يقبل مانشستر يونايتد بالتخلي عنهم بسهولة، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الإدارة مستعدة لخسائر كبيرة في هذا الجانب، مع وصول معنويات اللاعبين إلى الحضيض.

وتابعت "ديلي ميل"، أن المدرب رالف رانجنيك يقاتل لكسب ثقة اللاعبين الذين باتوا يتساءلون، عما إذا كان المدرب الألماني على مستوى المهمة.

وكشفت الصحيفة في تقريرها عن أسماء مجموعة من اللاعبين الذين قد يرحلوا عن اليونايتد.

وأكدت أن أنتوني مارسيال قد لمغادرة مانشستر يونايتد خلال الشهر الحالي، عبر عقد إعارة ينقله مؤقتا إلى إشبيلية.

وينتهي عقد كل من بول بوغبا وجيسي لينغارد الصيف المقبل، ولم تظهر أي علامات تذكر على تجديد عقديهما حتى الآن.

وتم إخبار المهاجم المخضرم إديسون كافاني بأنه لا يمكنه المغادرة على سبيل الإعارة في الشهر الحالي، لكنه سيكون متاحًا مجانًا في نهاية الموسم.

ولم يستقر الهولندي دوني فان دي بيك أبدًا منذ انضمامه من أياكس في أيلول/ سبتمبر 2020، وقيل إن الحارس دين هندرسون والمدافع إيريك بايلي يشعران بالإحباط بسبب قلة الدقائق التي يحصلان عليها داخل الملعب.

وتنتهي عقود كل من نيمانيا ماتيتش وفريد وديوجو دالوت في العام 2023، مع وجود بند يسمح بتمديد عقدي فريد ودالون لموسم إضافي.

ويعتبر الإسباني خوان ماتا فائضًا عن حاجة يونايتد حاليا، وقد يتوجه إلى الدوري الإسباني أو الولايات المتحدة الأميركية على سبيل الإعارة هذا الشهر.

أما فيل جونز، فيضع ضمن خياراته الانتقال معارا إلى بنفيكا على الرغم من الظهور لأول مرة مع يونايتد منذ عامين خلال الخسارة 1-0 أمام وولفرهامبتون.