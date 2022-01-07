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محمد صلاح ينافس ليفاندوفسكي وميسي على جائزة "الأفضل"

تاريخ النشر: 07/01/2022 - 17:20

محمد صلاح ينافس ليفاندوفسكي وميسي على جائزة "الأفضل"
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة اللاعبين المرشحين النهائية لنيل جائزة "الأفضل" المقدمة لأفضل لاعب في العالم لعام 2021.

ومن المقرر أن يعلن "فيفا" عن اسم اللاعب الفائز بالجائزة يوم 17 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وشملت القائمة النهائية التي أعلن عنها النجم الألماني السابق، سامي خضيرة، عبر حساب "فيفا" على يوتيوب، مهاجم بايرن ميونخ والمنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وقائد المنتخب الأرجنتيني ولاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، ونجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح.

وقاد ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ، لإحراز لقب الدوري الألماني، وحطم الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ البوندسليغا بموسم واحد، الذي كان مسجلا باسم أسطورة بايرن جيرد مولر.

كما قاد ميسي المنتخب الأرجنتيني للفوز بلقب كوبا أميركا 2021، ونال مع برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان.

أما صلاح فيتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع ليفربول برصيد 16 هدفا، علما بأنه حل ثانيا في الترتيب وراء مهاجم توتنهام هاري كين في سباق الهدافين بالموسم الماضي.

بودكاست عرب 48

#فيفا
#محمد صلاح
#روبرت ليفاندوفسكي
#ليونيل ميسي
#جائزة الأفضل

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