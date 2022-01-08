تشافي يتلقى نبأ سارا قبل الكلاسيكو

تلقى مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، نبأ سارا قبل مباراة فريقه أمام غريمه التقليدي، ريال مدريد، في بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويلتقي برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي السوبر يوم الأربعاء، فيما يواجه أتلتيكو مدريد نظيره أتلتيك بيلباو.

وذكر تشافي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة غرناطة اليوم بالدوري الإسباني "أنسو فاتي بخير، كان لدي بعض الشكوك في أنه سيكون قادرًا على المشاركة في مباراة اليوم، لكنني أفضل الانتظار الآن لأن التجربة الأخيرة التي مر بها كانت انتكاسة".

وأضاف "نحن نحب فاتي كثيرًا، ومعرفة أنه على وشك العودة للملاعب يعد خبرًا رائعًا بالنسبة لنا، لقد عمل بشكل جيد للغاية، إنه لاعب طموح وقوي جدًا وقادر على إحداث الفارق".

وتابع "لا نريد المجازفة، لأننا سنخسره لبقية الموسم، أفضل الانتظار حتى يصل إلى طاقته الكاملة، إنها مسألة جسدية".

وشدد تشافي على أنه لن يشرك فاتي حاليًا لرغبته في الاعتماد عليه في السوبر ضد ريال مدريد.

وزاد "لو كان الأمر معكوسًا، وسنواجه الريال اليوم وغرناطة يوم الأربعاء، فكنت سأفعل الشيء نفسه ولن أشركه اليوم".

ولم يسمح رحيل كوتينيو حتى الآن بتسجيل فيران توريس، الذي لم يعط بعد نتيجة سلبية في اختبارات كورونا.

وفي هذا السياق، أكد تشافي أن مدير كرة القدم في النادي، ماتيو أليماني، يعمل "24 ساعة في اليوم" لإتمام خروج اللاعبين الذين يسمحون بتخفيض كتلة الراتب، وبالتالي، للتمكن من تسجيل اللاعب المنحدر من فالنسيا.

وختم تشافي "رحيل كوتينيو إيجابي بالنسبة له. الآن لدينا صفقة لكننا نحتاج إلى عدم تجاوز الحد الأقصى للرواتب".