ريال مدريد يستهدف ضم نجم ميلان

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني يستهدف التعاقد مع أحد نجوم ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الإيفواري فرانك كيسي مع ميلان في الصيف القادم، وهو يرفض كل عروض التجديد لغاية الآن.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد يجري محادثات الآن مع ممثلي كيسي، لحسم الصفقة مجانًا في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أرسل ممثليه إلى مدينة ميلانو، من أجل الاتفاق مع وكلاء كيسي على شروط العقد.

وأوضحت "ذا صن" أن بيريز يريد تسريع الصفقة، لمنع أي نادٍ آخر من التفوق على ريال مدريد في المفاوضات.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرًا، أن كيسي يعد هدفًا رئيسيًا لليفربول وتوتنهام في الميركاتو الصيفي المقبل.