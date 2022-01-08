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زيدان في طريقه لتدريب باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 08/01/2022 - 08:53

زيدان في طريقه لتدريب باريس سان جيرمان
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، في طريقه لتولي تدريب باريس سان جيرمان خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وذكر مراسل شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية "زيدان سيكون مدربا لبي إس جي في حزيران/يونيو المقبل على أقصى تقدير".

وأضاف أن زيدان يقترب بقوة من حديقة الأمراء، في ظل توتر العلاقة بين ليوناردو المدير الرياضي للنادي والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق.

وتابع أن ليوناردو غاضب للغاية من محاولات بوكيتينو الرحيل عن قيادة الفريق، قبل أشهر قليلة لخلافة أولي جونار سولسكاير في مانشستر يونايتد.

ولفت إلى أنه مع تولي الألماني رالف رانجنيك مهمة الفريق الإنجليزي بشكل مؤقت لنهاية الموسم، ستحاول إدارة مانشستر يونايتد مجددا إغراء بوكيتينو.

وذكر أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، لن يفوت الفرصة هذه المرة، وهناك تواصل مكثف مع زين الدين زيدان.

وأوضح أن العقبة الوحيدة تبقى أن زين الدين زيدان، مشجعا لأولمبيك مارسيليا الغريم التقليدي للنادي الباريسي.

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#باريس سان جيرمان
#زين الدين زيدان
#ماوريسيو بوكيتينو

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