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هالاند لا يريد سوى اللعب لهذا الفريق!

تاريخ النشر: 08/01/2022 - 17:01

هالاند لا يريد سوى اللعب لهذا الفريق!
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، وجه صفعة قوية لأحلام رئيس برشلونة، خوان لابورتا، الراغب بضمه في الموسم القادم.

ووفقا لإذاعة كاتالونيا فإن لابورتا أخبر بعض المقربين، أنه في طريقه للتعاقد مع هالاند خلال الصيف المقبل.

وردت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، بأن هالاند لا يريد سوى اللعب لريال مدريد في الموسم الجديد، ويحلم بصنع حقبة مماثلة لما حققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الميرنغي.

وكان لابورتا قد صرح أيضًا في مؤتمر صحفي مؤخرًا، بأن تعاقد برشلونة مع هالاند ممكن، والإدارة تعمل على ضبط قائمة الرواتب لتسهيل الصفقة.

ويرتبط هالاند بعقد مع دورتموند حتى صيف 2024، لكن شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل.

والتقى لابورتا بمينو رايولا، وكيل هالاند، أكثر من مرة في الفترة الأخيرة.

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#بوروسيا دورتموند
#إيرلينغ هالاند
#برشلونة
#خوان لابورتا
#ريال مدريد

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