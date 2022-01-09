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برشلونة يتمسك بصفقة موراتا

تاريخ النشر: 09/01/2022 - 16:43

برشلونة يتمسك بصفقة موراتا
النجم الإسباني ألفارو موراتا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني أبدى تمسكه بالتعاقد مع مهاجم يوفنتوس المعار من أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا، في الميركاتو الشتوي الجاري.

وتواصل مدرب الفريق الكاتالوني، تشافي هيرنانديز، مع موراتا في بداية الميركاتو الشتوي، وقال له "مرحبًا.. أنا تشافي.. هل ترغب في الانتقال إلى برشلونة؟".

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز اتصل مجددًا بألفارو موراتا لطمأنته بأن البارسا لا يزال يتمسك بضمه في الميركاتو الشتوي الجاري.

وجاء ذلك بعد أن خرجت أنباء أن موراتا مستاء وغاضب من تصريحات مسؤولي يوفنتوس، حول حتمية استمراره مع الفريق الإيطالي حتى نهاية الموسم الحالي.

وقالت تقارير صحفية مؤخرًا إن برشلونة حاول إقناع يوفنتوس بالتخلي عن موراتا عبر أكثر من صفقة تبادلية، لكن النادي الإيطالي رفض ضم لاعبي البارسا، ويبحث عن التعاقد مع مهاجمين آخرين أبرزهم ماورو إيكاردي نجم باريس سان جيرمان.

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#برشلونة
#ألفارو موراتا
#يوفنتوس
#تشافي هيرنانديز

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