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ريال مدريد يتلقى دفعة مزدوجة قبل الكلاسيكو

تاريخ النشر: 09/01/2022 - 22:00

ريال مدريد يتلقى دفعة مزدوجة قبل الكلاسيكو
لاعبو ريال مدريد (أ ب)
عرب ٤٨

يستهل ريال مدريد استعداداته لمواجهة غريمه برشلونة في كأس السوبر الإسباني، ومن المقرر أن يخوض الإثنين مرانا صباحيا في إسبانيا قبل السفر إلى السعودية.

ويلاقي ريال مدريد نظيره برشلونة في نصف النهائي يوم الأربعاء القادم، على أن يلتقي الفائز منهما ببطل موقعة نصف النهائي الآخر، بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، سيقرر غدًا ما إذا كان سيصطحب الثنائي غاريث بيل وماريانو دياز مع الفريق إلى السعودية أم لا.

وأضافت الصحيفة، أن الثنائي داني كارفاخال ولوكا يوفيتش، سيكونان ضمن قائمة الفريق في كأس السوبر، وذلك بعد غيابهما للإصابة مؤخرا.

من ناحية أخرى، علق أنشيلوتي على أنباء وجود لاعب لم يتم تطعيمه، وبالتالي لا يمكنه السفر للسعودية، قائلا: "على حد علمي، أعتقد أن الفريق بأكمله قد تم تطعيمه".

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#لوكا يوفيتش

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