  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مفاجأة حول مصير مبابي مع باريس سان جيرمان!

تاريخ النشر: 09/01/2022 - 09:07

مفاجأة حول مصير مبابي مع باريس سان جيرمان!
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى مفاجأة بشأن مصير النجم الفرنسي، كيليان مبابي، مع فريقه باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان عقب نهاية الموسم الجاري، وتؤكد معظم التقارير أنه أنهى اتفاقه مع ريال مدريد، وسينتقل إليه مجانا في الصيف.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن مبابي منح نفسه بعض الوقت للتفكير، ولا يستبعد خيار تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة، أنَّه في حال التوصل لاتفاق بين مبابي وسان جيرمان، سيوقع عقدًا لمدة عامين على الأكثر.

وأكدت الصحيفة، أنَّ مبابي لا يريد أن يظل مرتبطًا بسان جيرمان لفترة طويلة، لأن طموحاته أكبر من اللعب في فرنسا، كما أنه يحلم أيضًا باللعب في سانتياغو برنابيو، منذ أن كان طفلًا.

ويجهز القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، عرضًا مغريًا لمبابي، من أجل تأجيل الانتقال إلى ريال مدريد.

وختمت الصحيفة، بأن بقاء مبابي في حديقة الأمراء، لا يعتمد على وصول ملهمه زين الدين زيدان في منصب المدير الفني أو على لاعب من طراز فريد إلى جواره، وإنما على الاقتناع بأن المشروع الباريسي ما زالت له أفق بعيدة.

بودكاست عرب 48

#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#ريال مدريد
#ناصر الخليفي

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بعد الخسارة: فالنسيا يتهم ريال مدريد بالسرقة!
بعد الخسارة: فالنسيا يتهم ريال مدريد بالسرقة!

2022-01-09

هالاند لا يريد سوى اللعب لهذا الفريق!
هالاند لا يريد سوى اللعب لهذا الفريق!

2022-01-08

ريال مدريد يستهدف ضم نجم ميلان
ريال مدريد يستهدف ضم نجم ميلان

2022-01-08

الأكثر قراءة

إسرائيل تتطلّع لتعويضات من واشنطن بعد التوصل إلى اتفاق مع طهران

إسرائيل تتطلّع لتعويضات من واشنطن بعد التوصل إلى اتفاق مع طهران

2022-01-08
الإفراج عن نجل الأسير الزبيدي

الإفراج عن نجل الأسير الزبيدي

2022-01-08
الإفراج عن رامي شعث مقابل التنازل عن جنسيته المصرية

الإفراج عن رامي شعث مقابل التنازل عن جنسيته المصرية

2022-01-08
حالة الطقس: غائم إلى صاف نهارا وبارد ليلا

حالة الطقس: غائم إلى صاف نهارا وبارد ليلا

2022-01-08
مقتل إسرائيلي في أحداث كازاخستان

مقتل إسرائيلي في أحداث كازاخستان

2022-01-08