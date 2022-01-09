مفاجأة حول مصير مبابي مع باريس سان جيرمان!

تطرقت تقارير صحفية إلى مفاجأة بشأن مصير النجم الفرنسي، كيليان مبابي، مع فريقه باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان عقب نهاية الموسم الجاري، وتؤكد معظم التقارير أنه أنهى اتفاقه مع ريال مدريد، وسينتقل إليه مجانا في الصيف.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن مبابي منح نفسه بعض الوقت للتفكير، ولا يستبعد خيار تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة، أنَّه في حال التوصل لاتفاق بين مبابي وسان جيرمان، سيوقع عقدًا لمدة عامين على الأكثر.

وأكدت الصحيفة، أنَّ مبابي لا يريد أن يظل مرتبطًا بسان جيرمان لفترة طويلة، لأن طموحاته أكبر من اللعب في فرنسا، كما أنه يحلم أيضًا باللعب في سانتياغو برنابيو، منذ أن كان طفلًا.

ويجهز القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، عرضًا مغريًا لمبابي، من أجل تأجيل الانتقال إلى ريال مدريد.

وختمت الصحيفة، بأن بقاء مبابي في حديقة الأمراء، لا يعتمد على وصول ملهمه زين الدين زيدان في منصب المدير الفني أو على لاعب من طراز فريد إلى جواره، وإنما على الاقتناع بأن المشروع الباريسي ما زالت له أفق بعيدة.